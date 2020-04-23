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Buket Aydın'dan Fatmanur Altun'a destek: İsterseniz gelin bana kapım sonuna kadar açık

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 12:44 | Son Güncelleme

Kanal D Ana Haber Spikeri Buket Aydın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine sert tepki gösterdi. Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'un, "Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum" attığı tweete yanıt olarak, "Bu yazdıklarımın siyasetle alakası yok. Fatmanur Hanım isterseniz gelin bana kapım sonuna kadar açık" diye yazdı.

Buket Aydın'dan Fatmanur Altun'a destek: İsterseniz gelin bana kapım sonuna kadar açık

Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, sosyal medya hesabından CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın evlerini fotoğraflarken yakalandığı iddialarıyla ilgili, kişisel Twitter hesabından, "Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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BUKET AYDIN'DAN DESTEK

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın ise, konuyla ilgili olarak, Fatmanur Altun'un hesabını da ekleyerek, "Bu yazdıklarımın siyaset ile alakası yok. Kocası evde değil; Cumhurbaşkanı ile görevde. Çocukları ile evde tek bir kadın. Bu yapılanı bana kimse açıklayamaz. Kınıyorum! Evde nasıl rahat edecekler şimdi. @fatmanuraltun Fatmanur hanım isterseniz gelin bana kapım sonuna kadar açık." diye yazdı.

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NE OLMUŞTU?

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, Vakıflar'a ait Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bulunan araziyi aylık 258 TL'ye kiralayarak yaptırdığı çardak ve şömine ile gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak istediği ve bu arada koruma polislerine yakalandığı iddiasını yalanlamıştı.


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Buket Aydın Fatmanur Altun fotoğraf

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