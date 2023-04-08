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Bülent Arınç'tan 'hayat pahalılığı' yorumu! "Eskiden 70 TL’ye doldurduğumuz file şimdi 400 TL’ye dolamıyorsa..."

08.04.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir YouTube kanalındaki programda hayat pahalılığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. "Eskiden 70 TL’ye doldurduğumuz file şimdi 400 TL’ye dolamıyorsa bir şey var kardeşim yani bunu görmezden gelmeyin" şeklinde konuşan Arınç, "Bunun sebebi maliyet enflasyonu" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç'tan 'hayat pahalılığı' yorumu! "Eskiden 70 TL’ye doldurduğumuz file şimdi 400 TL’ye dolamıyorsa..."

Bir YouTube kanalında gazeteci Ömer Şahin'in sorularını yanıtlayan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Et fiyatlarıyla marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını değerlendiren Arınç, pazara çıktığını, fiyatları gördüğünü söyledi. İşte Bülent Arınç'ın 'hayat pahalılığı' değerlendirmeleri...

'ET FİYATLARI' YORUMU

Arınç et fiyatlarıyla alakalı konuşmasında "Bize söylediler ki; ‘Bu gidişle siz 500 TL de verseniz et bulamazsınız’ dediler. Bunu çevremizdeki, bu işi bilenler söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığının başında çok sevdiğimiz bir insan var ve işin içerisinden gelen bir insan var. Vahit bey bunun bir çaresini bulacaktır ama kısa vadede ne kadar bulacak onu bilemiyorum. Vahit Kirişçi işe layık bir insandır ve bu işin çilesini çeken bir insandır. Ama geçmişte Sırbistan’dan, Polonya’dan, oradan, buradan et ithalatı kapısını açıp da bunu görmeyenlerin ben hatalı olduğunu sadece söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

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"BUNUN SEBEBİ MALİYET ENFLASYONU"

Devamında 'hayat pahalılığı' konusunda değinen Arınç, "Eskiden 70 TL’ye doldurduğumuz file şimdi 400 TL’ye dolamıyorsa bir şey var kardeşim yani bunu görmezden gelmeyin. Sorunu rahatlıkla kabul edeceksiniz. Bu dürüstlüktür. ‘Ey halkım, pahalılık var, bunun sebepleri de var’ Biliyorsanız makul sebepleri bunları söyleyeceksiniz. ‘Ama ben bunların hepsini çözeceğim, bana güvenin’ Nasıl söyleyeceğini söylemek istersen söylersin, söylemek istemezsen de söylemezsin. Millete güven vererek, onların biraz daha sabırlı olmalarını istersin. Ama birisi daha bu pahalılık varken ‘Efendim pahalılık yok, bu psikolojik bir olaydır’ demez mi? Ben daha çok kızdım o zaman. Biz pazara da çıkıyoruz hanımla. Pazarı da görüyoruz. Pazar yerindeki fiyatlar bazen marketlerin de üstünde. Ama geldiler üç harfliler diye üç tane zincire bağladılar bu işi. O zaman da isyan ettim, yapmayın bu kadar basit değil olay. Bunun sebebi maliyet enflasyonu. Maliyetler arttıkça bunların da artması kaçınılmazdır, dedim. Bu bahsi de bu kadar kapatalım." şeklinde konuştu.

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