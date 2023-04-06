Bulgaristan'a kaçmaya çalışan terör şüphelileri Kırklareli'de yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a kaçmak isteyen 2 PKK/KCK-PYD/YPG, 1, FETÖ/PDY ve 1 DEAŞ olmak üzere 4 terör örgütü üyesini yakalandı.

Yakalanan 4 kişiden 2'si sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 1 şüpheli, 'ülkede bulunması sakıncalı şahıs' kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile sınır dışı edildi. 1 şüphelinin soruşturması ise devam ediyor. (DHA)

