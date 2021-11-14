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Bulgaristan seçim sonuçları açıklandı mı? Bulgaristan Cumhurbaşkanı kim oldu?

14.11.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan seçime giderken gelişmeler, seçimleri takip etmek isteyenler tarafından merak konusu oldu. Bulgaristan seçim sonuçları açıklandı mı? Bulgaristan Cumhurbaşkanı kim oldu? sorularının yanıtı araştırılıyor. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'da başladı. İşte detaylar...

Bulgaristan seçim sonuçları açıklandı mı? Bulgaristan Cumhurbaşkanı kim oldu?

Bulgaristan'da bugün cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri gerçekleştiriliyor. Saat 07.00'da başlayan oy verme işlemi yerel saatle 20.00'da sona erdi. Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Mustafa Karadayı'nın alacağı oy merak konusu oldu. İşte detaylar...

BULGARİSTAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 milyon 708 bin 18 kayıtlı seçmenin oy kullandığı Bulgaristan'da, yılbaşından bu yana üçüncü kez sandığa gidildi. Bugün yapılan parlamento seçimlerinde 25 siyasi parti ve koalisyon yarışırken, cumhurbaşkanlığı için de 23 aday kıyasıya mücadele etti.

Bulgaristan'da resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura gidilecek. Bulgaristan'daki seçimler için Türkiye genelinde 126 sandık kuruldu. İstanbul'da Bulgaristan Başkonsolosluğu olmak üzere, 26 okulda oy verildi.

Bulgaristan'da ve yurt dışında toplam 9 bin 309 makinanın kurulduğunu Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) tarafından duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Bulgaristan
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