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Bulgaristan-Türkiye sınırında yangın! Alevler Türkiye'ye ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 08:39 | Son Güncelleme

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını 3 gündür söndürülemezken, alevler Türkiye sınırında ilerlemeye devam ediyor.

Bulgaristan-Türkiye sınırında yangın! Alevler Türkiye'ye ilerliyor

Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki orman yangınında üçüncü güne girildi. Sınır hattındaki tel çitlerin yanına kadar ulaşan alevler, Tunca Nehri istikametine ilerliyor.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi ile birlikte Edirne Belediyesi, Süloğlu Belediyesi ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ediyor.

Yangının devam ettiği bölgeye en yakın köylerden biri olan Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyünü dün gece adeta alevler aydınlattı. Birçok çevre köyden de görülen alevler yangının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

RÜZGARIN HIZI HAFİFLEDİ

Yangının devam ettiği bölgede, rüzgarın hızı dün saate 32 kilometre iken, meteoroloji bilgilerine göre şuan rüzgarın saatteki hızı 16 kilometreye kadar azaldı.

Kaynak: İHA

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