HABER

Bulgaristan'da Naim Süleymanoğlu heykeli açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 21:13 | Son Güncelleme

Önceki yıl hayatını kaybeden "Cep Herkülü" lakaplı dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nun anısına, memleketi Mestanlı kasabasında heykeli dikildi - Bulgaristan Halter Federasyonu Başkanı Nedelço Kolev: "Bulgaristan ve Türkiye olmak üzere iki devletin milli kahramanı olan Naim gururumuzdur. Adı baki kalacak" - Naim'in kardeşi Muharrem Süleymanoğlu: "Hep ağabeyimin izinden gittik, gölgesinde yaşadık. Bu çok onur verici bir şey" - Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar: "Naim deyince, 50 yıllık hayatına 46 rekor sığdıran, 3 olimpiyat şampiyonluğu, 7 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu akla geliyor"

KIRCAALİ (AA) - Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun heykeli, memleketi Bulgaristan’ın güneydoğusunda, Kırcaali kentine bağlı Mestanlı (Momçilgrad) kasabasında törenle açıldı.

Mestanlıların geleneksel "Dünya Mestanlılar Buluşması" kapsamında düzenlenen etkinlikte, ülkede ve yurt dışında yaşayan binlerce Mestanlı, haltercinin adını taşıyan spor merkezinin önünde bir araya geldi.

Açılışta bir konuşma yapan Bulgaristan Halter Federasyonu Başkanı Nedelço Kolev, "Bulgaristan ve Türkiye olmak üzere iki devletin milli kahramanı olan Naim gururumuzdur. Adı baki kalacak. Biz komşu ülkeyiz ve birbirimize yakın olmalıyız." dedi.

Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani de Naim Süleymanoğlu'nun bu toprakların evladı olduğunu dile getirerek, "Suyunu buradan içti, ekmeğini buradan yedi. Büyük bir sporcu oldu." ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Naim Süleymanoğlu'nun herkesin hayatında önemli olduğuna vurgu yaparak, "Allah mekanını cennet etsin. Cenabıhakk cennetin baş köşesinde koysun, inşallah." diye konuştu.

Kentte Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan bir film çekimini sürdüren yapımcı Mustafa Uslu, ünlü sporcunun kazandığı 3 olimpiyat madalyasının birebir kopyalarının yaptırıldığını ve memleketi Mestanlı Belediyesine hediye edildiğini anlattı.

- "Hep ağabeyimin gölgesinde yaşadık"

Törende gözyaşlarını tutamayan Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hep ağabeyimin izinden gittik, gölgesinde yaşadık. Bu çok onur verici bir şey." dedi.

"Burada bir kahramanımız var" sözlerine yer veren Muharrem Süleymanoğlu, "Mestanlı’dan 1986 yılında Türkiye’ye sığınmış (Bulgaristan’daki eski komünist rejiminin baskısı ile adı değiştirilmiş) kardeşim Naum Şalamanov, bugün artık anıtı ile onuru ile yine kasabamızda. Naim Süleymanoğlu, heykeli ile tekrar aramıza dönmüş oluyor." ifadesine yer verdi.

Naim Süleymanoğlu'na saygısının sonsuz olduğunu anlatan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da "Naim deyince, 50 yıllık hayatına 46 rekor sığdıran, 3 olimpiyat şampiyonluğu, 7 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu akla geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de Naim’in adına her yıl halter şampiyonalarının düzenlendiğini, yaşamının 4 ciltlik kitaba aktarıldığını hatırlatan Taşpınar, onu asla yenememiş en büyük rakibi Yunanlı Leonidis'in, Naim’in cenazesinde Türk bayrağına sarılmış tabutunu öperek, kendisine olan saygısını gösterdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, Naim Süleymanoğlu'nun heykeli törenle açıldı.

Etkinlik kapsamında, Mestanlı Belediyesi, Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi alanında bir resepsiyon verdi.

Kasım 2917'de hayatını kaybeden "Cep Herkülü" lakaplı Süleymanoğlu anısına yapılan 400 kilogramlık bronz eser ressam Kamber Kamber tarafından tasarlandı. Eserin heykeltıraşlığını ise Behçet Danacı ile Şükrü Şevket yaptı.

Törenin konukları arasında CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin yanı sıra Bulgaristan Parlamentosunda muhalefette olan, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve milletvekilleri de yer aldı.

PARTNERİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntemİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntem
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyorMeteoroloji uyardı: Sağanak geliyor
Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılarZeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu heykel

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Makyajsız ve bikinili! Beğeni topladı

Makyajsız ve bikinili! Beğeni topladı

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.