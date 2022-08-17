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  4. Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Türkiye'den bidon bidon yağ taşıdılar

Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Türkiye'den bidon bidon yağ taşıdılar

17.08.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'den iğneden ipliğe, ilaçtan gıdaya varana kadar her şeyi alan Bulgar vatandaşlardan sonra Gürcistan vatandaşlarının da alışveriş adresi Türkiye oldu. Twitter'da bir kullanıcının yayınladığı görüntülerde Gürcülerin bidon bidon yağ aldıktan sonra ülkelerine geri döndüğü belirtildi. Söz konusu kişi çektiği videoda, ''Burası Batum girişi. Herkes Türkiye'den Gürcistan'a yağ sevkiyatı yapıyor'' dedi.

Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasını fırsata çeviren Bulgarlar, her hafta akın ettikleri Edirne Ulus pazarında adım atacak yer bırakmazken, giyimden züccaciyeye tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar.

Şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila ederken aldıklarını taşımakta güçlük çektiği görüntüler dikkat çekiyor.

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Bununla birlikte Twitter'da gündem olan bir videoda bir kullanıcının çektiği görüntüler dikkat çekti. Tıpkı Bulgarlar gibi Gürcistan vatandaşları da alışveriş için Türkiye'yi tercih etti.

''YAĞ SEVKİYATI''

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Gürcülerin bidon bidon sıvı yağ taşıdıkları görüldü. Söz konusu kişi çektiği videoda, ''Burası Batum girişi. Herkes Türkiye'den Gürcistan'a yağ sevkiyatı yapıyor'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan
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