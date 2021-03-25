Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bulk halde aşı'ya yer verdi. Koronavirüs aşılama çalışmaları devam ederken Bulk halde üretilen aşı, Bakan Koca'nın açıklamasının ardından araştırılıyor. Peki, Bulk halde aşı nedir? İşte, detaylar...

BULK HALDE AŞI NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bulk halde aşıyı şöyle açıkladı:

" "BULK" HALDE AŞI ifadesinden ne anlamalıyız? Bulk halde aşı, aşının şişelenmemiş şeklidir. Taşımadaki kolaylık sebebiyle bu yol tercih edilmektedir. Elimize bugün ulaşan, önceki 14 Milyon doza ilave olacak 10 Milyon dozluk aşı bu şekildedir. Şişeleme işlemine başlanmıştır."





