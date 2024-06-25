'Bunda sapıklık var' Aylardır apartmana dadanan esrarengiz hırsızla uğraşıyorlar! Sürekli kadın iç çamaşırları gidiyor

Serik ilçesinde yaklaşık 3 aydır devam eden ve 5 katlı binanın zemin katında bulunan 2 daireye musallat olan hırsız bina sakinlerini hayatından bezdirdi. Gece geç saatlerde ya da sabaha karşı gelip balkonda asılı olan çamaşırları gözüne kestiren hırsız, zemin katların balkonunda bulunan özellikle iç çamaşırlarını çalıp kaçıyor. Defalarca güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın bahçeye girdikten sonra direkt olarak balkondaki çamaşırlara yöneldiği, çamaşırları inceleyip kadın iç çamaşırlarını alarak gözden kaybolduğu kayıtlara girdi.

"GENELDE BAYAN İÇ ÇAMAŞIRLARI ÇALIYOR! BENCE BU ŞAHISTA SAPIKLIK VAR GİBİ"

Hırsızlık olayının 3 aydır sürdüğünü belirten A.A., "Yaklaşık 3 aydır bizim buraya bir hırsız dadandı. Önce ayakkabılar daha sonra çamaşırlar çalınmaya başladı. Bir hafta önce de emniyete haber verdik. Kamera kayıtları hepsi var. Bariz şekilde çamaşırların alındığı belli. Bunun yetkililer tarafından bir an önce çözülmesini istiyoruz. Evlerimizde ailemiz, çocuklarımız var. Birkaç defa yakaladık ama kaçtı. Biz emniyete başvurumuzu yapmıştık. Burada zabıta ya da polisin beklemesiyle yakalanacak bir durum değil. Şahsın eşkâli kamera kayıtlarından zaten belli. Hırsız, genelde bayan iç çamaşırları çalıyor. Bence bu şahısta sapıklık var gibi. Bu yüzden bir önce bu olayın çözülmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





