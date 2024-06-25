HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Bunda sapıklık var' Aylardır apartmana dadanan esrarengiz hırsızla uğraşıyorlar! Sürekli kadın iç çamaşırları gidiyor

'Bunda sapıklık var' Aylardır apartmana dadanan esrarengiz hırsızla uğraşıyorlar! Sürekli kadın iç çamaşırları gidiyor

25.06.2024 13:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde yaklaşık 3 aydır bir apartmana dadanan hırsız, gece saatlerinde gelip balkondaki asılı çamaşırları çalıyor. Apartman sakinleri ise esrarengiz hırsızın yakalanması için yetkililerden yardım istiyor. Daha önce birkaç kez hırsızı yakaladıklarını fakat kaçtığını belirten ev sahibi A.A., "Hırsız, genelde bayan iç çamaşırları çalıyor. Bence bu şahısta sapıklık var" dedi.

'Bunda sapıklık var' Aylardır apartmana dadanan esrarengiz hırsızla uğraşıyorlar! Sürekli kadın iç çamaşırları gidiyor

Serik ilçesinde yaklaşık 3 aydır devam eden ve 5 katlı binanın zemin katında bulunan 2 daireye musallat olan hırsız bina sakinlerini hayatından bezdirdi. Gece geç saatlerde ya da sabaha karşı gelip balkonda asılı olan çamaşırları gözüne kestiren hırsız, zemin katların balkonunda bulunan özellikle iç çamaşırlarını çalıp kaçıyor. Defalarca güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızın bahçeye girdikten sonra direkt olarak balkondaki çamaşırlara yöneldiği, çamaşırları inceleyip kadın iç çamaşırlarını alarak gözden kaybolduğu kayıtlara girdi.

1ff59fff-4434-4f49-9443-7fa13597f5c0

"GENELDE BAYAN İÇ ÇAMAŞIRLARI ÇALIYOR! BENCE BU ŞAHISTA SAPIKLIK VAR GİBİ"

Hırsızlık olayının 3 aydır sürdüğünü belirten A.A., "Yaklaşık 3 aydır bizim buraya bir hırsız dadandı. Önce ayakkabılar daha sonra çamaşırlar çalınmaya başladı. Bir hafta önce de emniyete haber verdik. Kamera kayıtları hepsi var. Bariz şekilde çamaşırların alındığı belli. Bunun yetkililer tarafından bir an önce çözülmesini istiyoruz. Evlerimizde ailemiz, çocuklarımız var. Birkaç defa yakaladık ama kaçtı. Biz emniyete başvurumuzu yapmıştık. Burada zabıta ya da polisin beklemesiyle yakalanacak bir durum değil. Şahsın eşkâli kamera kayıtlarından zaten belli. Hırsız, genelde bayan iç çamaşırları çalıyor. Bence bu şahısta sapıklık var gibi. Bu yüzden bir önce bu olayın çözülmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. (İHA)

02a81de5-2cdd-4616-9ee8-bb863b62adfe

78bcb93d-e3e0-4ac2-b6de-aa148018495c

7338d392-7ff4-4bbb-bfd0-712f3dc1b3f6

8618cf98-ebc4-4d41-ac2d-1ebe67d1d1ca

db3cc1eb-3811-4ad4-9adc-a5bdc420a58dBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümlü jet ski kazasında kahreden detaylar: Gücüm yetmedi!Ölümlü jet ski kazasında kahreden detaylar: Gücüm yetmedi!
Kiracı ile ev sahibi arasında 'evden çıkartma' kavgasıKiracı ile ev sahibi arasında 'evden çıkartma' kavgası
Şifre: Kuğu emojisi! Yazdıkları ilaç başına paranın yarısını aldıkları iddiasıŞifre: Kuğu emojisi! Yazdıkları ilaç başına paranın yarısını aldıkları iddiası
Anahtar Kelimeler:
Hırsız iç çamaşırı kadın iç çamaşırı
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'den net açıklama geldi! Asgari ücrete ara zam yok!

AK Parti'den net açıklama geldi! Asgari ücrete ara zam yok!

Şifre: Kuğu emojisi! Yazdıkları ilaç başına paranın yarısını aldıkları iddiası

Şifre: Kuğu emojisi! Yazdıkları ilaç başına paranın yarısını aldıkları iddiası

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes hikayesi sona eriyor!

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes hikayesi sona eriyor!

Toplantı başlar başlamaz gündem oldu

Toplantı başlar başlamaz gündem oldu

31 Mart'ın faturası kesildi! AK Parti'de 7 ilde değişim

31 Mart'ın faturası kesildi! AK Parti'de 7 ilde değişim

İçtiği sigara başına dert oldu! Emsal karar

İçtiği sigara başına dert oldu! Emsal karar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.