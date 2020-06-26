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Bunu da gördük: LG Tone Free kulaklık kendi kendini temizleyebiliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.06.2020 16:06 | Son Güncelleme

LG, LG Tone Free kablosuz kulaklığını tanıttı. Özellikleri ile dikkat çeken LG Tone Free'nin öne çıkan yanı ise ses performansı değil. Çünkü bu kulaklık, kendini temizleyebiliyor. Peki LG Tone Free bunu nasıl yapıyor? Gelin yakından bakalım.

Bunu da gördük: LG Tone Free kulaklık kendi kendini temizleyebiliyor!

Koronavirüs dönemiyle birlikte kişisel temizliğimize artık daha fazla dikkat etmeye başladık. Başka biriyle aynı yere dokunmuyor, hatta kişisel mouse'umuzu veya klavyemizi dahi başka hiç kimse ile paylaşmıyoruz. Hal böyle olunca üreticiler de insanların bu konudaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünler çıkartmaya başladı. LG Tone Free kulaklıklar da böyle bir düşüncenin ürünü. Zira bu kulaklık, kutusuna konulduğunda tertemiz oluyor.

LG TONE FREE UV IŞINLARI İLE KENDİNİ TEMİZLİYOR

LG Tone Free tüm sihri kutusunda yapıyor. LG'nin yeni kulak içi kulaklıkları hijyenik kutusuna konulduğunda, UV ışınlar aktif hale geliyor ve kulaklıkların üzerindeki mikropları, virüsleri ve özellikle koronavirüsleri yok ediyor. Kutunun kılıfı da mikropları üzerinde barındırmıyor. Peki LG Tone Free'nin özellikleri nasıl?

Lg Tone Free

LG TONE FREE ÖZELLİKLERİ

LG Tone Free, Meridian Audio teknolojisine sahip. LG'nin açıklamasına göre bu teknoloji sayesinde kulaklıklar gerçeğe en yakın ses deneyimini sunuyor. Dört EQ ön ayarı bulunan LG Tone Free kulaklıklar, gürültü engelleme özelliğiyle de geliyor. Ancak kullanıcılar ortam sesi modu ile dış seslerin bir kısmını duyabiliyor.

Lg tone free-1

6 saatlik kullanım sunan LG Tone Free, kutusuyla birlikte bu süreyi 18 saate çıkartabiliyor. 5 dakikalık şarj ile ise 1 saatlik kullanım sunuyor. LG Tone Free'nin fiyatı henüz açıklanmadı. Kulaklıklar gelecek Temmuz ayında ABD ve Avrupa'da satışa çıkacak.

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