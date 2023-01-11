Bunu yapan insan olamaz! Bedensel engelli çiçekçinin telefonunun çalınma anı saniye saniye kamerada

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi'nden Ekinciler Caddesi'ne doğru bir kişinin kaçtığı ve kapkaç yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine sevk edilen ekipler, tekerlekli sandalyede çiçek satan engelli Veysi Yıldırım'ın (33) telefonunun çalındığını öğrendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli M.Y'yi (16) Sümer Park civarında kıyafetini değiştirdiği sırada yakaladı.

M.Y'nin "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" ile "kasten yaralama" gibi 18 suçtan kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelinin çaldığı telefonu sattığı Sadık S. (22) ise telefonu M.Y'den 800 lira karşılığında satın aldığını kabul etti. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, M.Y'nin koşarak yanına geldiği Veysi Yıldırım'ın elindeki telefonu alıp, hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

(AA)

