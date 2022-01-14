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  4. İstanbul'da turşucudan ilginç tepki! ''Bunun ancak turşusu olur'' deyip doların turşusunu kurdu

İstanbul'da turşucudan ilginç tepki! ''Bunun ancak turşusu olur'' deyip doların turşusunu kurdu

14.01.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda Bursa'da düzenlenen bir festivalde dolar turşusu yapan bir firma İstanbul şubesinde yeniden “Dolar Turşusu” kurdu. Son dönemde Türkiye’ye yönelik yapılan ekonomik saldırılara tepki göstermek isteyen turşu firması, Türk lirasına verdiği önemi bu şekilde gösterdi. Paramızın daha değerli olması için gündeme getirdik. Turşucu Şaban Bilgin, ''Türk liramız niye doların altında kalsın. Biz de buna istinaden böyle bir şey yaptık” dedi.

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan bir turşucu, dolar üzerinden yapılan ekonomik saldırılara “Dolar Turşusu” kurarak tepki gösterdi. Turşucu Bilgin, “Yabancıların parasından bize fayda gelmez. Bunun ancak turşusu olur” dedi.

''FİRMAMIZIN YAPMIŞ OLDUĞU BİR ESPRİYDİ''

Turşucu Şaban Bilgin, “Dolar üzerinden yapılan operasyonlara karşı firmamızın yapmış olduğu bir espriydi. Turşu festivalinde turşularını sularken böyle bir espri de yaptılar. İnsanların burada çok dikkatini çektik. Uzun zamandır vardı. Kaldırdık. Şimdi doların hareketliliğinden tekrar yaptık. Paramızın daha değerli olması için gündeme getirdik. Türk liramız niye doların altında kalsın. Biz de buna istinaden böyle bir şey yaptık” dedi.

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''DOALRIN ANCAK TURŞUSU OLUR''

Vatandaşların ‘Dolar Turşusu’ almak istediğini söyleyen Bilgin, “Gelenler dolar turşusu almak istediğini söylüyor. ‘Vitrinde durmasın, camı kırarlar’ diyorlar. Geçersiz bir kağıt parçasıdır. Baya bir dikkat çekti. Milli servetimize sahip çıkmamız lazım. Yabancıların parasından bize fayda gelmez. Bunun anca turşusu olur. Esprili bir yaklaşımda bulunduk” diye konuştu.

(İHA)

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İstanbul
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