Burada 90 TL dışarıda 170 TL! Her sabah kuyruk olup saatlerce bekliyorlar ‘Bedava mı dağıtıyorlar…’

Gıda ürünlerindeki artan fiyatlar vatandaşları doğal olarak daha uygun fiyatlı seçeneklere yönlendiriyor. Kıyma ve et fiyatlarındaki yükseliş sonrası ucuza et yemek isteyenler, artık her sabah kalkıp Et ve Süt Kurumu'nun önünde kuyruk olmaya başladı. Et daha ucuz olduğu için özellikle başkent Ankara'daki vatandaşlar, kışın soğuğuna aldırmadan sabahın ilk ışıklarıyla beraber ucuz et almak için kuyruğa giriyorlar. Üstelik kuyrukta, şubeden aldıkları sıra fişiyle saatlerce bekliyorlar. Yine de bazı vatandaşlar kasapta 1000 TL'ye yapacakları alışverişi burada 780 TL'ye tamamlayabildiklerini ifade ediyor. İşte detaylar...

"3 GÜNDÜR GELİYORUM, ALAMADIK"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş, “3 gündür geliyorum, maalesef kıyma alamadık” derken başka bir vatandaş ise “7.30’da sıra aldım, saat 11.30” şeklinde konuştu. Öte yandan kuyruğu gören bir kişi ise “Bedavadan mı dağıtıyorlar, sıraya girmişler ya” yorumunu yaptı.

Her ne kadar Et ve Süt Kurumu'ndaki ürünler bedava olmasa da neredeyse dışarıdaki ürünlerle yarı yarıya ucuz olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle Et ve Süt Kurumu'nun önü günün ilk saatlerinden itibaren dolmaya başlıyor. Üstelik ucuz et satın almak isteyenler, ellerindeki fişlerle birlikte saatlerce soğukta beklemekten geri durmuyor.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN BEKLİYORLAR

Üşüyüp üşümediği sorulan kuyruktaki bir vatandaş ise “Evet, ısınmak için çay alıp geldim” yanıtını verdi.

Haberde Ankara'da o saatlerde hava sıcaklığının 0 dereceye yakın olduğu belirtilirken Et ve Süt Kurumu'nun önünde sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların uzun kuyruklar oluşturmaya devam ettiği aktarıldı.

BİR KİLO KIYMANIN FİYATI BURADA 90 TL, KASAPTA 170 TL

Burada kıymanın 90 TL olduğu, kasapta ise 170 TL civarında olduğu belirtildi. Bir başka vatandaş ise elindeki torbaları göstererek bu alışverişin 780 TL tuttuğunu, kasaptan alsaydı 1000 TL’yi geçeceğini ifade etti.

İçeridekiler alışverişini tamamlayıp çıktıkça 15-20 kişilik gruplar dükkana alındığı belirtilirken kuyruktakilerin bekleme süresinin ortalamasının da neredeyse 4 saati bulduğu ifade edildi. Fakat üzücü olan bir şey daha var ki; zaten şubedeki kırmızı etin tükenme süresinin de yaklaşık bu kadar olması.