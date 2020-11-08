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Burdur'un Ağlasun ilçesinde feci kaza! İki kardeşten acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 23:06 | Son Güncelleme

Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Halil (26) ve Emre Erpan (22) kardeşler ile Süleyman Ünsal (48) yaşamını yitirirdi, 2 kişi de yaralandı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde feci kaza! İki kardeşten acı haber

Kaza, akşam saatlerinde Ağlasun ilçesinde meydana geldi. Ağlasun’dan Isparta yönüne giden Bekir İleri (56) yönetimindeki otomobille Süleyman Ünsal yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobillerden biri takla atarak ters dönerken, diğeri araç ise hurdaya döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Halil ve Emre Erpan kardeşlerle diğer aracın sürücüsü Süleyman Ünsal’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada Bekir İleri ile Sezer İrez (29) ise yaralandı.

kaza

İNCELEME BAŞLATILDI

Araçta sıkışan yaralılar Bucak Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ağlasun Kaymakamı Tahir Demir de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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