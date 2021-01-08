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Burger King 21 yıl sonra logosunu değiştirdi

08.01.2021 17:27 | Son Güncelleme:
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Burger King 21 yıl sonra logosunu değiştirdi

Dünyanın en büyük fast food zincilerinden biri olan Burger King, 1999 yılında değiştirdiği klasik logosuna geri döndü. Şirketin yeni logosu, bu yılın ilk aylarında reklam afişlerinden çalışan üniformalarına kadar birçok yerde kullanılmaya başlanacak.

Yeni logonun retro tasarımlardan esinlenerek ortaya çıktığını belirten şirket, ilhamlarını 1969 yılından 1999’a kadar kullanılan eski logodan aldıklarını dile getirdi. Daha yuvarlak detaylara sahip bu yeni logo, markanın görsel kimliği haline gelecek.

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Markanın yeni logosu yakın bir zamanda tüm reklamlarda ve ambalajlarda görülecek. Ancak şirketin dünya çağındaki 19 bin restoranının tamamen yenilemesi, biraz zaman alacak.

Şirket, yenilenen logosunu çalışan üniformalarına da yansıtacak ve reklamlarında kendi çalışanlarına yer verecek.

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