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Bir il bu düğünü konuşuyor! Birbirlerinden başka bir sevdaları daha var... "Farklılıkları seviyorum"

20.07.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Özay-Sümeyra Balkan çifti en mutlu günlerinde sıra dışı bir uygulamaya imza attı. Düğün günlerinde çiftin konvoyu kent sakinlerinin dikkatini çekti. Klasik otomobillerden oluşan konvoyu görenler hayranlığını gizleyemedi.

Bir il bu düğünü konuşuyor! Birbirlerinden başka bir sevdaları daha var... "Farklılıkları seviyorum"

Bursa'ya Balkan çiftinin düğün konvoyu iz bıraktı. Klasik otomobil sevdalısı çift, düğün konvoyları için de birçok klasik otomobil araç kiralayarak şehir turu attı. Özay Balkan farklılıkları sevdiğini belirterek eşiyle aldıkları ortak kararın arka planını açıkladı.

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OTOMOBİLLER GÖZ ALDI

Amerika’dan getirilen 1959 model Cadillac, 1959 Plymouth ve 1955 model Chevrolet otomobiller, dünya evine giren Özay ve Sümeyra Balkan çifti tarafından kiralandı.

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ŞEHRİ TURLADILAR

Düğün aracı olarak kiralanan 3 antika araçla gelin ve damadın aileleri de şehir turu attı. Gelin alma merasiminden sonra Bursa caddelerinde klasik otomobillerden oluşan konvoyunu görenler ise gözünü araçlardan alamadı.

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"EŞİMLE ORTAK FİKRİMİZDİ"

Mutlu gününü antika araçlarla renklendiren Özay Balkan, ”Uzun süredir antika araçlara ilgim vardı. Farklılıkları seviyorum. Bunun da bizim için ayrı bir anı olması gerektiğini düşünüyordum. Antika araçları kiralamak eşimle ikimizin düşündüğü ortak bir fikirdi. Bundan dolayı böyle bir karar aldık” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
klasik otomobil
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