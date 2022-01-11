Bursa'da 5 yaşındaki Ömer'in ölümü yasa boğdu! Araç sürücüsünden pes dedirten sözler: Acemiyim, otomobili birkaç kez kullandım

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elinden tuttuğu dedesi Abdurrahman Gündoğdu ile ekmek almaya giderken, Fatma Vural'ın kullandığı otomobille çarptığı Ömer Faruk Gündoğdu için cenaze namazı kılındı. Süleymaniye Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Ömer Faruk'un cenazesi, Kavaklaraltı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Kaza sonrası gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Fatma Vural ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak üzerinde, dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Fatma V.'nin kullandığı otomobil, elinden tuttuğu torunu Ömer Faruk ile ekmek almak için yolun karşısına geçen Abdurrahman Gündoğdu’ya çarptı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kazada, Abdurrahman Gündoğdu hafif yaralanırken Ömer Faruk Gündoğdu otomobilin altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altından çıkarılan Ömer Faruk Gündoğdu'yu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza sonrası, acı haberi alan Beyhan ve Güven Gündoğdu çifti sinir krizi geçirirken, tek çocukları olan Ömer Faruk’tan ise geriye, bir süre önce babası ile çekilen fotoğrafı anı olarak kaldı.

(DHA)



