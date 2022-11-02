Bursa'da büyük fabrika yangını: 13 saat devam etti, boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren Karesi tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK İSTENDİ

İtfaiyeciler yangını kontrol altına almaya çalışırken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yangında fabrikada zaman zaman patlamaların yaşandığı görüldü. Ekipler yangına müdahale için çalışırken alevlerin büyümesi ve fabrikanın tamamını sarması üzerine çevre illerden destek istendi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bölgede AFAD tarafından koordinasyon merkezi kurulurken, 440’tan fazla itfaiye personeli, 120 arama kurtarma personeli, 35 AFAD personeli ile 100’den fazla itfaiye aracı ve tanker ile çalışmalar sürdürüyor. Çalışmalara destek için İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Kütahya’dan ekipler bölgeye sevk edildi.

İÇERİYE GİREMİYORLAR

Yangın gece boyunca sürdü. Polyestek iplik dolu fabrikada zaman zaman patlama ve çökmeler yaşandığı için itfaiye ekipleri içeriye girmiyor. Hem merdivenli araçla ve karadan yangına müdahale ediliyor.

DUMAN ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

13 saat geçmesine rağmen fabrikadan gri dumanlar yükseliyor. Yangının kontrol altına alındığı, depo kısmında zaman zaman yangının etkili olduğu bu sebeple gökyüzüne gri dumanların ulaştığı ifade ediliyor.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Fabrikanın yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatılı yurdunda kalan öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

İHA

