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  4. Bursa’da dehşet! Babasını döverek öldürdü

Bursa’da dehşet! Babasını döverek öldürdü

29.08.2024 07:28
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Bursa’dan gelen haber duyanları dehşete düşürdü. Evde babasıyla tartışan bir kişinin babasını darp ederek öldürdüğü ortaya çıktı.

Bursa’da dehşet! Babasını döverek öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen kavgada öfkeli oğul, babasını darp ederek öldürdü.

Olay saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Aysel A.(47) eve geldiğinde oturma odasında eşi Cihangir A.(51)'yı yerde hareketsiz halde yatarken gördü.

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Tepki alamayan kadın 112 ve polise haber verdi. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın öldüğünü tespit etti. Hayatını kaybeden adamın başında ve yüzünde darbeden dolayı yaralanma olduğunu tespit eden polis ekipleri, o sırada evde olan oğlu Ufuk A.(27)'yı sorgulamak için karakola götürdü.

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Sorgulamada babasıyla kavga ettiğini itiraf eden Ufuk A., gözaltına alındı. Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga
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