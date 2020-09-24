Bursa'da güpegündüz hırsızlık! Biri nöbet tuttu, diğeri motoru çaldı

Olay, geçen hafta merkez Gençosman semtinde meydana geldi.

Motosikletini yol kenarına park edip işlemlerini halletmek için postahaneye giren bir vatandaş, çıktığında motorunu yerinde bulamadı. Motosikletinin çalındığını fark eden adam polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden eşkâalini belirlediği iki şüpheliyi arama çalışması başlattı.

Bir iş yerinin güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde ise, vatandaşların yoğun olduğu bölgede bir kişi kaldırımda nöbet tutarken, başka bir kişi yol kenarında park halinde bulunan motoru sürükleyerek götürmeye başladı. Nöbet tutan şahıs, daha sonra koşarak arkadaşına yardıma gitti.

(İHA)

