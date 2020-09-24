HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bursa'da güpegündüz hırsızlık! Biri nöbet tuttu, diğeri motoru çaldı

Bursa'da güpegündüz hırsızlık! Biri nöbet tuttu, diğeri motoru çaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.09.2020 10:01 | Son Güncelleme

Bursa'da güpegündüz park halindeki motor çalındı. Hırsızlardan biri nöbet tuttu, diğeri motoru çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçen hafta merkez Gençosman semtinde meydana geldi.

Motosikletini yol kenarına park edip işlemlerini halletmek için postahaneye giren bir vatandaş, çıktığında motorunu yerinde bulamadı. Motosikletinin çalındığını fark eden adam polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden eşkâalini belirlediği iki şüpheliyi arama çalışması başlattı.

Bir iş yerinin güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde ise, vatandaşların yoğun olduğu bölgede bir kişi kaldırımda nöbet tutarken, başka bir kişi yol kenarında park halinde bulunan motoru sürükleyerek götürmeye başladı. Nöbet tutan şahıs, daha sonra koşarak arkadaşına yardıma gitti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Çay içmek için mola verdi 2 fırın açtı! Çay içmek için mola verdi 2 fırın açtı!
Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!
En Çok Okunan Haberler
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Çay içmek için mola verdiği Aydın'da 2 fırın açtı! Yorgunluğunu kemençe ile atıyor
Çay içmek için mola verdi 2 fırın açtı!
Vatandaşlara korkutan sürpriz! Maskesini doğru takanları tiyatro bileti ile ödüllendirdiler
Aniden ortaya çıkınca şaşkına döndüler
Başına geçirdiği kartonla motosiklet çalan şüpheli saniye saniye görüntülendi
Başına karton geçirip... Şoke eden olay
Hırsızlık zanlısının pişkinliği 'pes' dedirtti! 'Çek çek, alem yakışıklı görsün'
Pişkinliğin bu kadarı! Zanlının sözleri şaşkına çevirdi
Batman’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Ölüme davetiye çıkaran anlar
Sebebi çok şaşırtacak! Tuvaletlerin neden beyaz olduğunu hiç düşündünüz mü?
Tuvaletlerin neden beyaz olduğunu hiç düşündünüz mü?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.