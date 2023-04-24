Bursa'da ilginç kovalamaca! Yakalanacağını anlayınca dereye atladı

Olay, saat 02.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri gence kimlik sordu. Ekiplerin kimlik kontrolü yaptığı sırada, sorulan sorulara farklı bilgiler vererek oyalamaya çalışan şüpheli genç, aniden kaçmaya başladı.

DEREYE ATLADI

Yaklaşık 100 metre süren kovalamacanın ardından Ö.Y., yakalanacağını anlayınca ilçeden geçen Gökdere deresine atladı. Bu sırada ayağından yaralanan şüpheli Ö.Y., kaçtığı bekçilerden yardım istedi.

Ekiplerin çağırması üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan Ö.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ö.Y.'nin hırsızlık suçundan arama kaydı bulunduğu öğrenildi. (DHA)



