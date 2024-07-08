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Bursa’da ilginç olay! Suriyeli, Suriyeliyi Türkiye’de dolandırdı! Sürekli kontrol ediyorlar ama…

08.07.2024 13:59
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Bursa’dan gelen kuyumcu vurgunu dikkat çekti. Suriyeli kuyumcu, kendisi gibi Suriye vatandaşlarından topladığı milyonlarca liralık altınla sırra kadem bastı. İşte ilginç dolandırıcılık hikayesinin detayları…

Bursa’da ilginç olay! Suriyeli, Suriyeliyi Türkiye’de dolandırdı! Sürekli kontrol ediyorlar ama…

Suriyeli kuyumcu, kendi vatandaşlarından topladığı milyonlarca liralık altınlarla ortadan kayboldu. 3 gündür kuyumcunun açmasını bekleyen Suriye vatandaşları bugünde açmayınca polise başvurdu.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesinde Küçük Şam olarak ifade edilen Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Her gün sabah saatlerinde düzenli olarak açılan ve sahibi Suriyeli olan kuyumcunun Cumartesi günü sabah saatlerinde kepenkleri açılmadı.

Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar durumundan şüphelenince kuyumcu dükkanının sahibini telefon ile aradı. Altınları bulunan Suriyeli vatandaşlar hiç bir şekilde kuyumcuya ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, mağdur olduklarını iddia eden Suriye vatandaşlarını Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne müracaat için yönlendirdi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Suriyeli mağdurların zaman zaman kepenkleri kapalı kuyumcu dükkanının önüne giderek bir umutla iş yerini kontrol etmeleri dikkat çekti. Suriyeli mağdurlar kuyumcunun gece gelerek altın ve dövizleri çantaya koyarak Bursa'dan kaçtığını ifade etti. (İHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Bursa dolandırıcı suriyeli
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