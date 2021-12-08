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Bursa'da kahreden olay! Doğum gününde hayatını kaybetti

08.12.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir aracın yoldan çıkarak metro istasyonunun alt geçit merdivenlerine düşmesi sonucu araçta bulunan Davut Can Duman (21) hayatını kaybetti.

Bursa'da kahreden olay! Doğum gününde hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde A.O'nun (21) kullandığı hafif ticari araç yoldan çıktı. Bariyerleri aşarak kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarpan araç, Nilüfer Metro İstasyonu alt geçidi merdivenlerine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardında araçta bulunan H. E. E. (20) ve S.D. (20) yaralanırken, 21 yaşındaki Davut Can Duman olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü A.O. ise kazayı yara almadan atlattı.

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ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDAN DÖNÜYORDU

Kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman'ın doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamadan döndüğü öğrenildi.

Sürücü A.O. gözaltına alınırken Davut Can Duman'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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trafik kazası Bursa
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