HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da kan donduran olay! Sevgilisini 10 yaşındaki kızının gözünün önünde öldürüp...

Bursa'da kan donduran olay! Sevgilisini 10 yaşındaki kızının gözünün önünde öldürüp...

16.09.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 35 yaşındaki Tuncay Şener, sevgilisi Nurgül Demir'i 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde tabancayla başından vurarak intihar etti. Kan donduran olay 10 yaşındaki E.E.K.'nin 112'yi aramasıyla ortaya çıktı.

Bursa'da kan donduran olay! Sevgilisini 10 yaşındaki kızının gözünün önünde öldürüp...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 14.00 sıralarında korkunç bir cinayet işlendi. 38 yaşındaki Nurgül Demir'in evine sevgilisi Tuncay Şener geldi. İkili arasında çıkan kıskançlık tartışması kısa süre içerisinde büyüdü.

e

KADINI BAŞINDAN VURUP İNTİHAR ETTİ...

Tartışma kavgaya dönünce, Şener yanında getirdiği tabancayla Demir'i başından vurdu. Ardından da aynı silahla başına ateş edip, intihar etti.

q

Annesi gözlerinin önünde öldürülen E.E.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Çocuğun ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir ile Şener'in cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Nurgül Demir'in kızı E.E.K., polis ekipleri eşliğinde evden çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

r

w

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 çocuk annesini eşini katletti! Şehir değiştirdi ama...4 çocuk annesini eşini katletti! Şehir değiştirdi ama...
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası! 5 polis yaralandıKocaeli'de zincirleme trafik kazası! 5 polis yaralandı
Beraat etmişti, karara itiraz edildi! Ekrem İmamoğlu yeniden yargılanacak, tarih...Beraat etmişti, karara itiraz edildi! Ekrem İmamoğlu yeniden yargılanacak, tarih...
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Bursa

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.