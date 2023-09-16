Bursa'da kan donduran olay! Sevgilisini 10 yaşındaki kızının gözünün önünde öldürüp...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 14.00 sıralarında korkunç bir cinayet işlendi. 38 yaşındaki Nurgül Demir'in evine sevgilisi Tuncay Şener geldi. İkili arasında çıkan kıskançlık tartışması kısa süre içerisinde büyüdü.

KADINI BAŞINDAN VURUP İNTİHAR ETTİ...

Tartışma kavgaya dönünce, Şener yanında getirdiği tabancayla Demir'i başından vurdu. Ardından da aynı silahla başına ateş edip, intihar etti.

Annesi gözlerinin önünde öldürülen E.E.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Çocuğun ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir ile Şener'in cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Nurgül Demir'in kızı E.E.K., polis ekipleri eşliğinde evden çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)





