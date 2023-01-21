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Bursa'da korkunç olay! Bazanın içinde çıplak cesedi bulundu: Elleriyle boğdu

21.01.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir evde bazanın içinde çıplak erkek cesedi bulundu. Olayda katil zanlısı Eskişehir'de yakalanırken öldürülen kişinin Galip Bayram olduğu öğrenildi. Olay, 21 yaşındaki katil zanlısı K.D.'nin arkadaşı 16 yaşındaki E.A.'nın itirafıyla ortaya çıktı. E.A.'nın ifadesi ortaya çıkarken E.A. ile K.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa'da korkunç olay! Bazanın içinde çıplak cesedi bulundu: Elleriyle boğdu

Bursa'da bir evde bazanın içinde Galip Bayram'ın çıplak halde cansız bedeni bulundu. Katil zanlısı 21 yaşındaki K.D. Eskişehir'de yakalanırken olay K.D.'nin 16 yaşındaki arkadaşı E.A.'nın itirafıyla ortaya çıktı. E.A.'nın, emniyetteki ifadesinde; K.D.'nin arkadaşı Galip Bayram'ın evine gittiğini, bir süre sonra tuvalete gittiğini, döndüğünde ise K.D.'nin Bayram'ı elleriyle boğduğunu gördüğünü ancak engel olamadığını söylediği öğrenildi.

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ÇIPLAK HALDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, önceki gün Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre K.D., arkadaşı E.A. ile Galip Bayram'ın evine gitti. K.D. ile Bayram arasında bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken K.D., Bayram'ı boğarak öldürdü. K.D. ile E.A., olay yerinden kaçtı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne akşam giden E.A., pişman olduğunu söyleyerek cinayeti polise itiraf etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, E.A.'nın tarif ettiği bölgede inceleme başlattı. Gece Galip Bayram'ın 3 ay önce kiraladığı tespit edilen eve giren ekipler, salon bölümündeki bazanın içinde çıplak cesedini buldu. Polis ekipleri ile savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bayram'ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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"ELLERİYLE BOĞDU"

E.A.'nın, emniyetteki ifadesinde; K.D.'nin arkadaşı Galip Bayram'ın evine gittiğini, bir süre sonra tuvalete gittiğini, döndüğünde ise K.D.'nin Bayram'ı elleriyle boğduğunu gördüğünü ancak engel olamadığını söylediği öğrenildi.

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ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI

E.A.'nın ifadesi üzerine polis ekipleri, K.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Eskişehir'e kaçtığını tespit eden ekipler, K.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. E.A. ile K.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA


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