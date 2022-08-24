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  4. Bursa'da korkunç olay! Yolunu kesip, sigarası yok diye bıçakladılar

Bursa'da korkunç olay! Yolunu kesip, sigarası yok diye bıçakladılar

24.08.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre, Suriye uyruklu 17 yaşındaki Mecit A.'nın yolunu kesip sigara isteyen şüpheliler, gençten "Sigaram yok" cevabını aldı. Bunun üzerine şüpheliler, Mecit A.'yı darbedip bıçakladı. Kalçasından bıçaklanan Mecit A., kanlar içinde kalırken, şüpheliler kaçtı.

Bursa'da korkunç olay! Yolunu kesip, sigarası yok diye bıçakladılar

Olay, gece Alanyurt yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yürüyerek evine giden Mecit A.'yı durduran kimliği belirsiz kişiler, sigara istedi. Şüpheliler, "Sigaram yok" cevabını veren Mecit A.'yı darbedip bıçakladı. Kalçasından bıçaklanan Mecit A., kanlar içinde kalırken, şüpheliler de kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mecit A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mecit A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Polis de kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Bursa bıçak
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