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Adana'da korkunç olay! Dini nikahlı eşini uyuduğu sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdü

01.08.2022 06:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi, dini nikahla birlikte yaşadığı Melek Yıldırım’ı balkonda çocuklarıyla uyuduğu sırada kalbinden bıçakladı. Katil zanlısı kendini ihbar ederken eve giden ekipler, Yıldırım'ı kanlar içinde buldu. Çocuklarının başında ağladığı anne hayatını kaybederken Ramazan Ü. gözaltına alındı.

Adana'da korkunç olay! Dini nikahlı eşini uyuduğu sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Korkunç olay, Adana Sarıçam'da meydana geldi. Gece saatlerinde bir kişi, polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi. Eve gelen ekipler, Melek Yıldırım’ı kanlar içinde buldu. Çocuklarının başında ağladığı anne hayatını kaybederken Yıldırım'ın uykusunda kalbinden bıçaklandığı öğrenildi. Dini nikahlı eş gözaltına alınırken, çocuklar ise polis gözetiminde evden uzaklaştırıldı.

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KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi’nde saat:02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ü., polisi arayarak dini nikahla birlikte yaşadığı eşi Melek Yıldırım’ı bıçakladığını, kendisinin de kuzenin evinde olduğunu söyledi. İhbar üzerine ekiplerden biri Ramazan Ü.’nün yanına, diğer ekipler ise sağlık ekipleriyle birlikte Melek Yıldırım’ın evine gitti. Sağlık ekipleriyle birlikte eve giren polisler, Yıldırım’ın kanlar içinde balkonda, çocuklarından 2’sinin de ağlayarak annelerinin yanında olduğunu gördü. Sağlık ekipleri Melek Yıldırım’ın öldüğünü belirlerken, çocuklar ise polis gözetiminde evden uzaklaştırıldı.

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UYKURKEN BIÇAKLAMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ramazan Ü.’nün Yıldırım’ı uykusunda bıçakladığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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