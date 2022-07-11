Bursa'da metroda iğrenç olay! Öfkeli kalabalık yabancı uyruklu kişi darp etti

İğrenç olay, Bursa Nilüfer'de yaşandı. Dün akşam saatlerinde iddiaya göre metroda yabancı uyruklu bir kişi kadınların fotoğraflarını çekti. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine arbede çıktı. Metrodan indirilen ve vatandaşların darp ettiği yabancı uyruklu kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E., iddiaya göre vagondaki kadınların fotoğraflarını çekti. Diğer yolcuların fark etmesiyle öfkelenen kalabalık, şüphelinin üzerine yürüdü. Kısa süreli arbedenin ardından metrodan indirilen İbrahim E. çevredekilerce darp edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı. İbrahim E.'nin darp edildiği anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

