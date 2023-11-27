HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da öfkeli kadın kocasını pencereden itmişti! Şüpheli kadın hakkında karar

Bursa'da öfkeli kadın kocasını pencereden itmişti! Şüpheli kadın hakkında karar

27.11.2023 19:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da öfkeli kadın kendisini aldattığını iddia ettiği kocasını ikinci kattaki pencereden boşluğa itti. Öfkeli kadın, metrelerce yükseklikten düşen ve yerde hareketsiz yatan kocasının başında elinde bıçakla beklemeye başladı. Bu sırada komşularla da tartışan G.K. etrafta kendisini izleyenleri tehdit etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli kadın hakkında karar verildi.

Bursa'da öfkeli kadın kocasını pencereden itmişti! Şüpheli kadın hakkında karar

Bursa'da öfkeli kadın dehşet saçtı. Alınan bilgiye göre, Demirtaş Barbaros Mahallesi 434. Sokak'taki evde, G.K. (33) iddiaya göre Y.U'yu ikinci katın penceresinden iterek aşağı düşürdü.

KENDİSİNİ İZLEYENLERİ TEHDİT ETTİ!

Y.U. yerde hareketsiz yatarken, G.K. da bıçakla başında bekledi. Bu sırada komşularla da tartışan G.K. etrafta kendisini izleyenleri tehdit etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öfkeli kadın dehşet saçtı: 'Beni aldatmanın bedeli bu' Öfkeli kadın dehşet saçtı: 'Beni aldatmanın bedeli bu'

Polis, şüpheli kadını gözaltına aldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Y.U'nun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Y.U, polise verdiği ilk ifadesinde, G.K'nin kendisini ikinci kattan attığını öne sürdüğü öğrenildi.

- Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, şüpheli G.K’nin, müşteki Y.U'yu yaraladığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli G.K'yı gözaltına alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçlarından tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
THY uçağının inme girişimi yürekleri ağza getirdi! "Kaptan gözünü seveyim delirme"THY uçağının inme girişimi yürekleri ağza getirdi! "Kaptan gözünü seveyim delirme"
Metin Topuz serbest bırakıldı!Metin Topuz serbest bırakıldı!
Gazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldıGazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldı
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Bursa
En Çok Okunan Haberler
TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı'nın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı'nın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin'den Alaattin Çakıcı çıkışı

'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin'den Alaattin Çakıcı çıkışı

Bu transfer Icardi'yi bile unutturur! 'O da sıcak bakıyor'

Bu transfer Icardi'yi bile unutturur! 'O da sıcak bakıyor'

13 milyon dolar 12 metrekarede! Küçük bir odaya sığdı

13 milyon dolar 12 metrekarede! Küçük bir odaya sığdı

Özgür Demirtaş'tan dava ile ilgili dikkat çeken sözler: Ceza verilmeli

Özgür Demirtaş'tan dava ile ilgili dikkat çeken sözler: Ceza verilmeli

Gazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldı

Gazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.