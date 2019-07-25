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Bursa'da özel harekat destekli narkotik operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 06:19 | Son Güncelleme

Bayram öncesi narkotik uygulamalarını arttıran Bursa polisi, 112 şahıs ve 36 aracın sorgulandığı uygulamada 43 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirerek 2 şahsı gözaltına aldı.

Bursa'da özel harekat destekli narkotik operasyonu!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi Osmangazi ilçesinde narkotik uygulaması gerçekleştirdi.

Özel harekat polisinin çevre güvenliği aldığı uygulamada 112 şahıs ile 36 aracın sorgusu yapıldı. 2 şüphelinin üst aramasında 43 gram metamfetamin maddesi, bir adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. Bu 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan işlem yapılarak göz altına alındı.

Ayrıca 2 araç sürücüsüne 4632 lira cezai işlem uygulandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa operasyon narkotik

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