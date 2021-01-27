Bursa'da 'Pes' dedirten olay! Hatalı olduğu halde sürücüye tepki gösterdi

Gelişen teknoloji kullanıldığı her alanda bir çok kolaylığı da beraberinde getiriyor. Evlere ve iş yerlerinde görmeye alışık olduğumuz güvenlik kameraları özellikle konuldukları toplu taşıma araçlarında yaşanan bir çok meselenin çözülmesine yardımcı oluyor.

DURAMAYINCA YAYAYA ÇARPTI

Bursa-Mudanya arasında sefer yapan minibüsün kameralarına takılan görüntü hem güldürdü, hem de düşündürdü. Mudanya istikametinden Bursa istikametine seyreden bir minibüs Göynüklü Mevkisi'nden aşağı doğru seyrettiği sırada, üst geçidin altından karşıya geçmek isteyen bir yaya kendini yola attı. Yolun ortasına geldiğinde kararsız kalan yayaya minibüs sürücüsü fren yapsa da duramayıp çarptı.

SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ

Yere düşen yaya bir süre sonra ayağa kalkıp minibüsün kapısını açarak sürücüye tepki gösterdi. Üst geçidi kullanmayıp altından geçmeyi tercih eden yaya, bir şeyinin olmadığını belirtip, yoluna devam etti.

KAZA ANI KAMERADA

Bu yaşananlar minibüsün ön kamerasına yansırken, yolcu kısmını gösteren kameraya da kaza sırasında uyuklayan bir yolcunun minibüsün fren yapmasıyla birlikte yerinden fırlayıp yere düştüğü anlar yansıdı. Her iki görüntü sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni alıp vatandaşları güldürdü.

(İHA)

