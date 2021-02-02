Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi’nden İnegöl’e doğru seyir halinde olan Yusuf L. idaresindeki otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı.

Durumu fark eden sürücü otomobil durdurarak araçtan indi. Kısa sürede alevler otomobilinin her yerini sardı. Yoldan geçen asayiş ekipleri durumu fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise alev topuna dönen yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilinin tamamen yandığını gören sürücü ve yanındaki akrabaları gözyaşlarına hakim olmadı.

Geriye demir yığını kalan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. (İHA)



