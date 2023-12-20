Bursa’da sinyal vermeden şerit değiştirdi, facianın eşiğinden dönüldü

Olay merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Sol şeritten ilerleyen bir otomobil sinyal vermeden orta şeride geçmek istedii. O esnada orta şeritte seyir halinde olan bir kamyonet, önüne kıran otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Kamyonet frenin etkisiyle kayarak ters dönerken otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Şans eseri faciadan dönülen kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Olay anının görüntüsü arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

(İHA)





