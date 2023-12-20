HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa’da sinyal vermeden şerit değiştirdi, facianın eşiğinden dönüldü

Bursa’da sinyal vermeden şerit değiştirdi, facianın eşiğinden dönüldü

20.12.2023 10:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da sinyal vermeden şerit değiştiren bir otomobil faciaya neden oluyordu. Ani şerit değişikliği yapan otomobil, orta şeritteki kamyonetin önüne kırdı. Direksiyona güçlükle hakim olan kamyonet sürücüsü faciayı önledi. O anlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Sol şeritten ilerleyen bir otomobil sinyal vermeden orta şeride geçmek istedii. O esnada orta şeritte seyir halinde olan bir kamyonet, önüne kıran otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Kamyonet frenin etkisiyle kayarak ters dönerken otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Şans eseri faciadan dönülen kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Olay anının görüntüsü arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esir babası: Netanyahu bizim liderimiz değilEsir babası: Netanyahu bizim liderimiz değil
Motokuryeye kabusu yaşattılar! Dehşet anları kameradaMotokuryeye kabusu yaşattılar! Dehşet anları kamerada
Erdoğan'ın hediyesini gören mevkidaşı: "Ben de istiyorum"Erdoğan'ın hediyesini gören mevkidaşı: "Ben de istiyorum"
Anahtar Kelimeler:
Bursa
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Hem dövüp hem de kaydettiler! Kocasını başka bir kadınla bastı

Hem dövüp hem de kaydettiler! Kocasını başka bir kadınla bastı

Erdoğan'ın hediyesini gören mevkidaşı: "Ben de istiyorum"

Erdoğan'ın hediyesini gören mevkidaşı: "Ben de istiyorum"

Aday gösterilebileceği 3 ili canlı yayında açıkladı

Aday gösterilebileceği 3 ili canlı yayında açıkladı

Enfeksiyon alarmı! Grip mi, Covid mi? Hastanelere akın ediyorlar

Enfeksiyon alarmı! Grip mi, Covid mi? Hastanelere akın ediyorlar

AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan üç isim belli oldu!

AK Parti'nin İstanbul adayı için öne çıkan üç isim belli oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.