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  4. Bursa’da şoke eden olay! Öfkeden deliye dönen kadın ortalığı birbirine kattılar

Bursa’da şoke eden olay! Öfkeden deliye dönen kadın ortalığı birbirine kattılar

20.06.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yol verme kavgasında tartıştıkları aracı kovalayarak camını kırdılar. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını durduran sürücülerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri aracına binerek bölgeden uzaklaşmak istedi.

KIRMIZI IŞIKTA DURUNCA CAMLARINI KIRDI

Tartıştıkları sürücünün kırmızı ışıkta durduğunu gören öfkeli kadın koşarak ona yetişti ve elindeki bir cisimle aracın camlarını kırdı.

O anlar vatandaşlarca kaydedilirken, iki taraf da karakolluk oldu.

(İHA)

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Bursa
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