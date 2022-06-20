Bursa’da şoke eden olay! Öfkeden deliye dönen kadın ortalığı birbirine kattılar

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını durduran sürücülerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri aracına binerek bölgeden uzaklaşmak istedi.

KIRMIZI IŞIKTA DURUNCA CAMLARINI KIRDI

Tartıştıkları sürücünün kırmızı ışıkta durduğunu gören öfkeli kadın koşarak ona yetişti ve elindeki bir cisimle aracın camlarını kırdı.

O anlar vatandaşlarca kaydedilirken, iki taraf da karakolluk oldu.

(İHA)

