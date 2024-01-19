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  4. Bursa'da tesadüfen fark edildi: Anadolu şeritli semenderi böyle görüntülendi! DKMP harekete geçti

Bursa'da tesadüfen fark edildi: Anadolu şeritli semenderi böyle görüntülendi! DKMP harekete geçti

19.01.2024 15:47 | Son Güncelleme:
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Bursa'da bir kişi sulama göletinde alışılmadık canlılarla karşılaştı: Canlının nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu şeritli semenderi olduğu ortaya çıktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar devreye girdi, semenderlerin akıbetine ilişkin açıklama geldi.

Bursa'da tesadüfen fark edildi: Anadolu şeritli semenderi böyle görüntülendi! DKMP harekete geçti

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir kişi tarafından tarımsal ilaçlama amacıyla su çekimi sırasında sulama göletinde farklı bir semender türünün görüldüğü bildirildi.

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Açıklamada, Kafkas şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) olduğu belirtilen türle ilgili Bursa'daki DKMP 2. Bölge Müdürlüğü personeli ve Herpetolog Dr. Talip Akkaya tarafından inceleme yapıldığı aktarıldı.

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İncelemede türün, önceden "Doğulu kuzey şeritli semenderi"yle (Kafkas şeritli semenderi) aynı tür altında kabul edilen ancak genetik çalışmalar ile alt tür düzeyinden tür seviyesine çıkarılan Anadolu şeritli semenderi olduğunun tespit edildiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarımsal ilaçlama tankerleriyle su alınması sırasında suya bulaşabilecek ilaç riskine karşı, burada yakalanan üç erkek birey, yine aynı bölgede yer alan ve içerisinde türe ait bireylerin bulunduğu, su içi bitkilerince zengin farklı bir alana uygun koşullar altında taşındı. Anadolu şeritli semenderi, Samsun'dan (Kızılırmak Deltası dahil) batıya doğru tüm Kuzey Anadolu'da yayılış gösteren bir türdür."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Semender
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