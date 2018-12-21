HABER

Bursa'da vahşet! Esnaf bu halde buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde esnaf, 2 yıldır besledikleri kediyi başı yakılmış buldu. Kedinin tedavi için götürüldüğü veteriner Gökhan Önder Keser, "Sol kulakta doku kaybı var. Yaraları iyileşiyor. İnsan elinden yapıldığını, pürmüz gibi yanıcı madde olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bursa'da vahşet! Esnaf bu halde buldu

Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki esnaf, yaklaşık 2 yıldır besleyip, 'Yaman' adını verdikleri kediyi 5 gün önce başı yakılmış buldu. Esnafın tedavisi yapılmak üzere kediyi götürdüğü veteriner Gökhan Önder Keser, hayvanın bakımını ve masrafını üstlendi.

Kedinin kendisine getirildiğinde telef olmak üzere olduğunu anlatan Keser, tedavide 5'inci günde olduklarını ve hayvanın iyileşmeye başladığını söyledi.

'İNSAN ELİYLE YAPILMIŞ'

ked

Kedinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını tahmin ettiklerini belirten Keser, ''Yüzünde yanık izleriyle bize geldi. Bugün tedavimizin 5'inci günü. Yüz bölgesinde, burun mukozasında yanıklar var. Sol kulakta doku kaybı var. Korkumuz, gözlerinde bir engel olmasıydı; ama şanslıymış ki gözlerinde bir problem gözükmüyor. Ancak yüz bölgesindeki yanık izleri, oldukça şiddetli. Dokular iyileşmeye ve kanlaşmaya başladı. Yaraları iyileşiyor; ancak kısa bir süreç olmayacak. Biz ve hayvanseverler mücadelemize devam edeceğiz. Kedi istemsizce bir ateşe girse sadece kafasında değil; özellikle patileri ve tüm vücudunda yanıklar oluşurdu. Bu da insan elinden yapıldığına dair bir kanıt haline geliyor. Pürmüz gibi bir yanıcı madde olduğunu düşünüyoruz. Bu tür kişi ve kişilere yaptırımlar ciddi bir şekilde olmalıdır. Hayvanlara bakılmama kısmını geçtik, artık şiddeti dövme ve öldürme haberlerini almaya başladık. Ciddi seri katillerin, çocuk yaşta hayvanlara şiddete eğilimi olduğunu biliyoruz'' diye konuştu. (DHA)

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Kolombiyalı dansçılar 12 gündür havalimanında yaşıyorKolombiyalı dansçılar 12 gündür havalimanında yaşıyor
Şile'de kıyıya oturan gemi kurtarılmayı bekliyorŞile'de kıyıya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Osmangazi esnaf kedi Gökhan Önder Keser

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
yapana aynı yapmak adalettir.
insan eliyle derken? bunu yapana insan demeye devam mı edeceğiz? bizim milletimize ne oldu böyle? hindistan gibi olduk
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu! Kayda alıp gönderdi

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu!

Eski bakan Ercan Vuralhan'ın öldürülmesi davasında karar

Eski Bakan bıçaklanarak öldürülmüştü! Flaş gelişme

Anestezi uygulanan sokak köpekleri ormana atıldı

11 sokak köpeği ormanlık alanda böyle bulundu!

Abdullah Gül'ün eski başdanışmanı Ahmet Sever için terör soruşturması

Gül'ün eski başdanışmanına terör soruşturması!

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Sarıyer'de banka müdürü evinde ölü bulundu

Banka müdürü evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.