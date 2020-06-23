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  4. Bursa'daki selin yeni görüntüleri! Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı

Bursa'daki selin yeni görüntüleri! Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 10:57 | Son Güncelleme

Bursa'da 5 kişinin ölümüne 1 kişininde kaybolmasına sebep olan selin boyutunu anlatan yeni görüntüler ortayı çıktı. Selin adeta dağı deldiği görüntüler ortaya çıkarken, sağanak yağış ve dolu dün akşam Yenişehir ilçesini de vurdu.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Dudaklı ve Kayacık köylerinde 5 kişinin ölümüne sebep olan selin ne denli büyük olduğu vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde ortaya çıktı. Selin yaşandığı zaman çekilen görüntülerde sel sularının dağın içinden adeta bir dere gibi fışkırdığı görülüyor. Bu anlara ilk kez şahit olan vatandaşlar ise hayretler içinde bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydediyor.

Yenişehir ilçesinde dün akşam tekrar etkili olan aşırı sağanak ve dolu yağışı tarım alanlarını sular altında bıraktı.

Kaynak: İHA

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