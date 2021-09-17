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  4. Bursa'dan kahreden haber! Bebeği kurtarıldı, Aysel öğretmen hayatını kaybetti

Bursa'dan kahreden haber! Bebeği kurtarıldı, Aysel öğretmen hayatını kaybetti

17.09.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir çocuk annesi, 8 aylık hamile öğretmen Aysel Şentürk'e koronavirüs teşhisi konulunca bebeği sezaryenle alındı. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Şentürk, doğumdan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Bursa'dan kahreden haber! Bebeği kurtarıldı, Aysel öğretmen hayatını kaybetti

Bursa'da özel bir fabrikanın kreşinde çocuk gelişim öğretmeni olarak çalışan 8 aylık hamile Aysel Şentürk, 20 gün önce rahatsızlanınca Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada koronavirüs testi negatif çıkan Şentürk, ilaç yazılarak evine gönderildi. Yine rahatsızlanan Şentürk, aynı hastaneye başvurdu ve burada 3 gün tedavi gördü. Taburcu edilen Şentürk, en son geçen hafta yeniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Şentürk'e yapılan koronavirüs testi bu kez pozitif çıktı. Durumunun ağırlaşması üzerine Şentürk'ün bebeği sezaryenle alındı. Şentürk yoğun bakıma kaldırılırken, dünyaya getirdiği kız çocuğuna 'Nisa' adı verildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Şentürk, geçen çarşamba günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada Şentürk'ün koronavirüs aşısı olmadığı öğrenildi. Şentürk'ün cenazesi, dün gözyaşları içinde Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Öğretmen Bursa
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