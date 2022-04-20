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Bursa, İzmir, İstanbul ve Eskişehir'de eş zamanlı Bahar Temizliği operasyonu: 29 kişi tutuklandı

20.04.2022 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa, İzmir, İstanbul ve Eskişehir'de hırsızlık şüphelilerine yapılan eş zamanlı ''Bahar Temizliği'' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda çalıntı olduğu değerlendirilen para ve ziynet eşyası ele geçirilirken 28'i kadın 41 şüpheli ise gözaltına alındı. 41 şüpheliden 29'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 33'ü Bursa'da olan toplam 40 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik şafak vaktinde ''Bahar Temizliği'' adı verilen operasyon düzenlendi.

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41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon, Bursa merkezli olmak üzere İzmir, İstanbul ve Eskişehir'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

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Operasyona özel harekat timleri de destek verirken kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi.

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Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tahmin edilen para ve ziynet eşya, pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.

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Emniyette işlemleri tamamlanan 41 kişi adliyeye sevk edildi.

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Çıkarıldıkları mahkemece 29'u tutuklanırken 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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polis Bursa
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