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Bursa lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri nasıl? İşte 2021 Bursa lise taban puanları...

08.06.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Haziran Pazar günü heyecanla beklenen 2021 LGS sınavı gerçekleşti. Adayların merakla beklediği sınav sonrasında öğrenciler yanıtlamış oldukları net soruların puanına göre yaşadıkları ilin LGS lise taban puanlarını araştırmaya başladı. Bursa liseleri taban puanları en çok merak edilen şehirlerin başında geliyor. Peki Bursa lise taban puanları 2021 ve LGS yüzdelik dilimleri neler? İşte 2021 Bursa lise taban puanları ve nitelikli liselerin listesi...

Bursa lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri nasıl? İşte 2021 Bursa lise taban puanları...

Öğrencilerin merakla beklediği LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü düzenlendi. Sınav sonrasında öğrenciler yanıtladıkları net soruların puanlarına göre yaşadıkları ilin LGS lise taban puanlarını merak edip araştırmaya koyuldu. Bursa'da yaşayanlar tarafından merak edilen Bursa liseleri taban puanları en çok merak edilen şehirlerin başında gelmekte. Peki 2021 Bursa lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri neler?

2021 BURSA LİSE TABAN PUANLARI VE LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ NELER?

Milyonlarca öğrencinin katılım gösterdiği, heyecanla beklenen LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde düzenlendi. Öğrenciler sayısaldan 40 adet, sözelden 50 adet olmak üzere toplamda 90 soru yanıtladı. Sınav sonrası öğrenciler ve veliler LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu araştırmaya koyuldu. LGS sınavı sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde erişime açılmış olacak. Öğrenciler, cevaplamış oldukları sorulara göre LGS 2021 puanlarını hesaplamaya da başladı.

Bursa'da yer alan liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bölgede bulunan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat çeken diğer unsurlardan oldu. İşte 2021 Bursa lise taban puanları ve Bursa'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri...

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