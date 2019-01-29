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Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 11:10 | Son Güncelleme

Bursa’da bir genç Mavi Balina oyunu oynadıktan sonra gece yarısı evini terk edip kayıplara karıştı. Sokakta, "Mavi Balina oynadım, zamanım yok, intihar edeceğim" diye bağıran genç, çok geçmeden ve uzaklaşamadan ekiplerce bulunarak ailesine teslim edildi.

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ali E. (27) isimli bir genç, dün gün boyu bilgisayarına yüklediği Mavi Balina oyununu oynadı. Gece 23.00 sıralarında evini terk eden Ali E., sokakta ‘Mavi Balina oyunu oynadım, zamanın yok intihar edeceğim’ şeklinde bağırdıktan sonra kayıplara karıştı. Ali E.’yi gören komşuları ve evi terk ettiğini fark eden aile fertleri hemen polise ihbarda bulundu.

İhbarla birlikte alarma geçen polis, aynı anda 4-5 ekiple sokak sokak Ali E.’yi aradı. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından ekipler Ali E.’yi evine yakın bir sokakta buldu. Sokakta yürürken bulunan Ali E., polis ekiplerine evini tarif ederek ailesinin yanına götürdü. Anne ve babasının yatalak olduğu ve abisinin yanında yaşadığı öğrenilen Ali E. kendisi için gelen ekiplere oyunu nasıl fark ettiğini ve neler yaptığını anlattı. Merak ettiği için oyuna baktığını dile getiren Ali E.’yi polis ekipleri bir daha kesinlikle böyle bir oyun oynamaması için ikna etmeye çalıştı. Ali E.’nin evindeki bilgisayarı da inceleyen ekipler, gencin ailesine de oyunun zararlarını anlatarak bilgisayar oyunlarına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Genç, yapılan görüşmelerin ardından merak etse dahi oyuna bir daha bakmayacağına dair söz verdi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri de hem bilgisayarları inceledi hem de Ali E. ve ailesi ile görüşerek oyunun zararları hakkında gerekli bilgilendirmelerde bulundu.

Bilgisayar tutkunu genç, daha önce de çok sayıda hap içerek intihara teşebbüs ettiğini öne sürdü. Mavi balina oyunu hakkında konuşan Ali E.,"Her bölümde belirli talimatlar var. Bir sitesi var oradan indiriliyor, 2 milyon kişi cep telefonuna indirdi" dedi.

Ali E.’den ‘Bir daha asla oynamayacağım’ sözü alan ekipler olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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