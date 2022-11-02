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Bursa'da kaçak üretim yapılan evde parfüm ve makyaj malzemeleri ele geçirildi

02.11.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte parfüm ve makyaj malzemesi ile üretim ekipmanları ele geçirildi.

Bursa'da kaçak üretim yapılan evde parfüm ve makyaj malzemeleri ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki bir evde kaçak parfümeri ürünleri imal edildiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, mahalledeki bir evin çatı katında üretim yapıldığını tespit etti. Bu adrese yapılan baskında farklı markaların etiketleri bulunan kaçak parfüm ve makyaj malzemeleri ile sahte ürünler bulundu.

İmalathanedeki 3 üretim makinesi ve aparatları ile çok sayıda bidondaki esans ve alkole de el konuldu.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, imalathanedeki 3 kişiyi haklarında yasal işlem başlatarak adli makamlara teslim etti.

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Bursa parfüm kaçakçılık

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