Büyük beden kadınların bikini giyemeyeceğini söyleyenlere inat bikinisiyle uzanarak poz verdi

Sosyal medya üzerinden kadınların bedenlerine yapılan yorumlar oldukça rahatsız edici olabiliyor. Bu sebeple büyük beden modeller ve içerik üreticileri diğer kadınlara da destek olabilmek adına kendilerine dayatılan güzellik algılarına karşı çıkıyor. TikTok'ta stil önerileri paylaşan Lauren, ısınmaya başlayan yaz sezonunun gelişini kutlayan bir video paylaştı.

Videoda Lauren'in güneşte uzanmış, üzerinde pembe çiçekler olan iki parçalı beyaz bir bikini içinde parıldayan ve rahatlayan bir fotoğrafı yer alıyordu.

Moda tutkunu videoda diğer büyük beden kadınları da teşvik ederek yazın yaklaştığını söyleyerek bikinileri dolaptan çıkarmanızın zamanının geldiğini paylaştı.

İçerik oluşturucusu bikinisiyle yaptığı paylaşımda giymeye karar verdiği şeylerle ilgili olarak kendisine söylenen bir şeyden alıntı yaptı: "Büyük beden insanlar bunu giyemez." Ardından video, çok sayıda TikToker tarafından akım olarak kullanılan, küçük bir çocuğun tiksinti içinde öğürdüğü görüntülerle son buldu.

YORUMLARDA KADIN VÜCUDUNA DESTEK OLDULAR

Lauren'in videosu kısa zaman içerisinde binlerce kişi tarafından görüntülendi ve çoğu kullanıcı vücuduna olumlu bakan gönderisini tam olarak destekledi. Birisi, bedeninden dolayı bir şey giymemesi gerektiğini söyleyen insanlara verdikleri yanıtı paylaşarak yorum yaptı: "Bu çok komik, çünkü onu giydiğimden oldukça eminim."

