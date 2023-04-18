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Büyük beden model Sarah Ostiguy minik bikinisiyle cesurca poz verdi! "Güzellik standartlarını boşver"

18.04.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden modeller özellikle son zamanlarda birçok markanın ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Toplum tarafından dayatılan güzellik standartlarına karşı çıkan büyük beden model Sarah Ostiguy, bikini giyerek vücudunun kıvrımlarını göstererek kilosuna gelen kötü yorumlara karşılık verdi.

Büyük beden model Sarah Ostiguy minik bikinisiyle cesurca poz verdi! "Güzellik standartlarını boşver"

Kadınlar yüzyıllardır kendilerine dayatılan güzellik baskılarına karşı gelerek doğal vücutlarını sevmeye çalışıyorlar. Beden pozitifliği özellikle sosyal medyada oldukça ses getiriyor. Dijital içerik oluşturucusu büyük beden model Sarah Ostiguy, giydikleri kıyafetlerle kendi gibi büyük beden olan kadınlara destek ve ilham oluyor.

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Sarah, vücuduna yapılan kötü yorumlara karşı Daily Star ile yaptığı bir röportajda "cesur bir şeyler giymeyi" sevdiğini açıkladı.

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"Bikini, dar bir elbise, mevcut konfor bölgenizin dışında olan ve genellikle giymekten çok çekindiğiniz veya korktuğunuz herhangi bir şey olabilir. Giyeceksin ve içinde yaşayacaksın, rahat edeceksin, alışacaksın ve her şey normal olacak.

GÜZELLİK STANDARTLARINA KARŞI ÇIKIYOR

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"Kendin hakkında daha iyi hissetmeye başlıyorsun ve sahip olmaman gerektiğini düşündükleri bir şeyi giydiğin için dünyanın parçalanmadığını anlıyorsun. Bırak güzellik standartlarını, boşver kuralları, kendin için istediğini giy."

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RAHATSIZ EDİCİ YORUMLAR ALIYOR

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Sarah için her şey tarzla ilgili ve kesinlikle bedenle ilgili değil. Kendisini acımasız sosyal medya kullanıcılarından uzaklaştırmak zorunda kaldı. Instagram'da "İnternette zamanlarını apaçık zorbalar olarak geçiren çok sayıda insan şaşırtıcı, cesaret kırıcı ve iğrenç" dedi.

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"ADIMI HATIRLA BEDENİMİ DEĞİL"

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Sarah, gönderilerinde onun için "büyük beden" olmaktan çok daha fazlası olduğunu açıkça belirtiyor. "Adımı hatırla, bedenimi değil. Ben Sarah'ım, 'büyük olan' değil.
Gülüşümü, gülümsememi, sana nasıl hissettirdiğimi hatırla. Tarzımı hatırla, işimi hatırla" dedi.

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"Ama asla beni sadece bir bedene indirgeme. Çünkü biz bundan çok daha fazlasıyız."


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