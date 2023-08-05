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    4. Büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible’nin vücudunu saran tulumuyla verdiği pozlara eleştiri yağdı

    Büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible’nin vücudunu saran tulumuyla verdiği pozlara eleştiri yağdı

    05.08.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlar sayesinde dikkatleri çeken fenomen isim Abby Bible son olarak yaz tatilinden pozlarla sevenlerinin karşısına çıktı. Tekne güvertesinde vücudunu tamamen seran tulumuyla poz veren fenomen isim fazla kiloları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

    Sosyal medyadan vücut olumlaması paylaşımları yaparak adından söz ettirmeyi başaran Abby Bible, yaz tatilinin tadını çıkarttığı pozlarıyla gündem yarattı. Başına bağladığı bandanası ve güneş gözlükleriyle teknenin iplerine tutunurken çekilen pozlarına Bible, “O şimdi bir tekne kızı” notunu ekledi.

    ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımın sonrada Bible, vücut hatlarına uygun olarak giyinmediğine yönelik eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı fenomen ismin kendilerine ilham olduğunu söyleyerek överken diğer bir kısmı ise kıyafet seçimi nedeniyle sert bir dille eleştirdi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Beden pozitifliğini çok yanlış anlatıyorlar. Bu tamamen sağlıksız” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kendilerini güzel zannettiklerine yemin edebilirim” yorumunu ekledi.

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