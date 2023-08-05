Büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible’nin vücudunu saran tulumuyla verdiği pozlara eleştiri yağdı

Sosyal medyadan vücut olumlaması paylaşımları yaparak adından söz ettirmeyi başaran Abby Bible, yaz tatilinin tadını çıkarttığı pozlarıyla gündem yarattı. Başına bağladığı bandanası ve güneş gözlükleriyle teknenin iplerine tutunurken çekilen pozlarına Bible, “O şimdi bir tekne kızı” notunu ekledi.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımın sonrada Bible, vücut hatlarına uygun olarak giyinmediğine yönelik eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı fenomen ismin kendilerine ilham olduğunu söyleyerek överken diğer bir kısmı ise kıyafet seçimi nedeniyle sert bir dille eleştirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Beden pozitifliğini çok yanlış anlatıyorlar. Bu tamamen sağlıksız” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kendilerini güzel zannettiklerine yemin edebilirim” yorumunu ekledi.