Büyük bedenli kadın yeterince seksi olmadığı için eleştiriliyor! Erkek arkadaşıyla beraber olduğuna inanmıyorlar

25 yaşındaki Michelle Nayla, büyük bedeni sebebiyle aldığı eleştirilere sosyal medya hesapları üzerinden yanıt veriyor. TikTok'ta insanların sevgilisiyle bir çift olduğuna inanmadıkları belirten Michelle, erkek arkadaşının kendisini ikna etmek için iki yıl boyunca çaba sarf ettiğini söyledi. Michelle, yaşadıkları ilişkiyi peri masalına benzetti.

“Her zaman bekar ve güçlü olmak istemişimdir. Herkesin, komşuların, kız kardeşlerin, arkadaşların ve onların bebeklerinin en iyi arkadaşı. Biz tanışmadan önce bana el yazısıyla aşk mektupları yazan ve bana tamamen aşık olan bu adamla tanışana kadar yalnız seyahat ediyordum. Şimdi yanımda birinin olması kulağa o kadar acı tatlı gelmiyor. Heyecanlıyım."

BİRLİKTE OLDUKLARINA İNANMIYORLAR

Bir kullanıcı, “O onun erkek arkadaşı değil, sadece video için yaptı." diyerek sevgilisinin videoda numara yaptığını iddia etti. Bir başka kullanıcısı ise "İnsanların görünüşleri için değil de gerçekten hoşlandıkları insanlarla çıkmak istemeleri çok tuhaf." dedi.



