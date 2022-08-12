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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den Türk bayrağının yakılmasına sert tepki!

12.08.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azez'de başlayan Türkiye karşıtı eylemlere ilişkin Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den sert tepki geldi. Destici yaptığı yazılı açıklamada, "Emperyalistlerin köpeği bu maşalar, yaptıklarının bedelini en ağır biçimde ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den Türk bayrağının yakılmasına sert tepki!

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Cerablus ve Azez kentlerinde Türkiye karşıtı eylemler başlatıldı. BBP Genel Başkanı Destici, dün akşam saatlerinde Azez'de başlayan Türkiye karşıtı eylemlere ilişkin açıklama yaptı.

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Yaptığı yazılı açıklamada, eylemlerde Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Destici, "Azez'de, ay yıldızlı al bayrağımızın yakılması ve oradaki varlığımıza yönelik saldırılar inanıyorum ki, elbette karşılıksız kalmayacak ve emperyalistlerin köpeği bu maşalar bedelini en ağır biçimde ödeyecektir. Suriye'de emperyalist emellerinin önünde tek engel olarak Türkiye'yi ve kahraman Türk Ordusunu gören küresel güçler bu sefer de Suriye muhalifleri içindeki piyonlarını harekete geçirerek hem Türkiye'ye karşı eylemler yaptırmışlar hem de Suriye Milli Ordusu ile bir iç çatışma hedeflemişlerdir. Lâkin Türkiye bu oyunu da bozacak ve Suriye'de iç savaş sona erip kalıcı barış sağlanmadan bir adım dahi geri atmayacaktır. Başta emperyalist küresel güçler ve onların maşaları olmak üzere bütün hainler duysun ki her şartta sınırlarımızı teröristlerden temizleyecek ve terör örgütü PKK-PYD'ye devlet kurdurmayacağız" ifadelerini kaydetti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici Türk bayrağı Azez

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