Büyük göğüslerin dik durmasını sağlayacak bikini tasarladı! Kıvrımlı vücudunu kabul etmek için...

Vanessa isimli genç kadın TikTok'ta paylaştığı videoda kendi gibi büyük göğüslü kadınlar için destekleyici bir bikini tasarlamaya karar verdiğini açıkladı. Vanessa, büyük göğüsleri tam olarak oturmayan bir bikiniye sıkıştırmanın nasıl bir his olduğunu bildiğini ve bu problemi çözmek için doğru bikiniyi tasarladığını gösterdi.

Genç kadın şirketinin arkasındaki vizyonunu açıklayarak "Meksikalı-Amerikalı bir kadın olarak, pek çok kıvrıma sahip oldum... Büyürken, vücudumla ilgili birçok mücadeleyle karşılaştım" dedi.

Vanessa, vücudunu kabul etmesinin ve şeklini benimsemesinin biraz zaman aldığını söyledi. Şimdi 20 yaşında olan genç kadın, son altı yılını "kadınlara güven vermek" için yapılmış bikiniler geliştirmekle geçirdi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı bu bikinilerin hayatlarını kurtardığını ve bu zamana kadar göğüslerine uygun bikini bulamadıklarını belirtti. Ancak bikini modelini eleştiren kullanıcılar da bulunuyordu. Biri, "Bunu seviyorum ama boyun kısmı çok uzun süre giydikten sonra her zaman başımı ağrıtıyor" yorumunu yaptı. Vanessa ise nihai rahatlık için tamamen ayarlanabilir bikiniler de tasarladığını söyledi.



