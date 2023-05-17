KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Büyük göğüslerin dik durmasını sağlayacak bikini tasarladı! Kıvrımlı vücudunu kabul etmek için...

Büyük göğüslerin dik durmasını sağlayacak bikini tasarladı! Kıvrımlı vücudunu kabul etmek için...

17.05.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük göğüslere sahip olan kadınlar doğru bikini ve iç çamaşırı bulmakta oldukça zorlanıyorlar. Bu durumun önüne geçmek isteyen birçok üretici göğüslerin dik görünmesini sağlayacak farklı modeller üretiyor. TikTok'ta büyük göğüsleri ve kıvrımlı vücuduyla oldukça problem yaşadığını belirten bir kadın büyük göğüsleri dik gösterecek yöntemini paylaştı.

Büyük göğüslerin dik durmasını sağlayacak bikini tasarladı! Kıvrımlı vücudunu kabul etmek için...

Vanessa isimli genç kadın TikTok'ta paylaştığı videoda kendi gibi büyük göğüslü kadınlar için destekleyici bir bikini tasarlamaya karar verdiğini açıkladı. Vanessa, büyük göğüsleri tam olarak oturmayan bir bikiniye sıkıştırmanın nasıl bir his olduğunu bildiğini ve bu problemi çözmek için doğru bikiniyi tasarladığını gösterdi.

Ekran görüntüsü 2023-05-17 093228

Genç kadın şirketinin arkasındaki vizyonunu açıklayarak "Meksikalı-Amerikalı bir kadın olarak, pek çok kıvrıma sahip oldum... Büyürken, vücudumla ilgili birçok mücadeleyle karşılaştım" dedi.

Ekran görüntüsü 2023-05-17 093243

Vanessa, vücudunu kabul etmesinin ve şeklini benimsemesinin biraz zaman aldığını söyledi. Şimdi 20 yaşında olan genç kadın, son altı yılını "kadınlara güven vermek" için yapılmış bikiniler geliştirmekle geçirdi.

Ekran görüntüsü 2023-05-17 093253

Birçok sosyal medya kullanıcısı bu bikinilerin hayatlarını kurtardığını ve bu zamana kadar göğüslerine uygun bikini bulamadıklarını belirtti. Ancak bikini modelini eleştiren kullanıcılar da bulunuyordu. Biri, "Bunu seviyorum ama boyun kısmı çok uzun süre giydikten sonra her zaman başımı ağrıtıyor" yorumunu yaptı. Vanessa ise nihai rahatlık için tamamen ayarlanabilir bikiniler de tasarladığını söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıvırcık saçları ısısız bir şekilde düzleştirmenin etkili yoluKıvırcık saçları ısısız bir şekilde düzleştirmenin etkili yolu
Evde karıncaları anında yok eden tek malzemeEvde karıncaları anında yok eden tek malzeme
Giydiği kıyafetlerle ilgi çekiyor! "Tanıdığım en seksi büyükanne"Giydiği kıyafetlerle ilgi çekiyor! "Tanıdığım en seksi büyükanne"
Anahtar Kelimeler:
bikini tiktok iç çamaşırı büyük göğüs dik kadın isim eo

En Çok Okunan Haberler

Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a yanıt!

Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a yanıt!

Çocuktan Al Haberi'nin çakıl bebeği Nisan Aktaş son haliyle şoke etti!

Çocuktan Al Haberi'nin çakıl bebeği Nisan Aktaş son haliyle şoke etti!

Evde karıncaları anında yok eden tek malzeme

Evde karıncaları anında yok eden tek malzeme

Küçük göğüslerini büyütmek için uyguladığı yöntemle...

Küçük göğüslerini büyütmek için uyguladığı yöntemle...

Güzellik uzmanı en az 15 yıl yaşlı gösteren hataları paylaştı

Güzellik uzmanı en az 15 yıl yaşlı gösteren hataları paylaştı

Diş fırçasını banyoda tutmayın! Nedeni mide bulandırıyor

Diş fırçasını banyoda tutmayın! Nedeni mide bulandırıyor

İlginizi Çekebilir

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.