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Büyük gün geldi! Black Friday indiriminin kaçırmamanız gereken ürünlerini sizin için derledik

25.11.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük gün, bugün! Kasım ayı boyunca süren indirimleri taçlandıran Black Friday bir diğer deyişle Kara Cuma geldi çattı! Siz de "Yılın son büyük indiriminden ne alsam?" diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz! Onlarca kategorideki binlerce ürünün müthiş indirimlerle satışa sunulduğu bu büyük alışveriş etkinliğinden yüksek indirim oranına sahip parfüm, saat ve güneş gözlüklerini sizin için derledik. Haydi durmayın, acele edin. İşte detaylar!

Büyük gün geldi! Black Friday indiriminin kaçırmamanız gereken ürünlerini sizin için derledik

Kaliteli bir saat, hoş kokusuyla herkesi etkileyen bir parfüm, kombinlere eşsiz bir hava katan güneş gözlüğü herkeste olmalı. Bu üçlü, etkileyici ve karizmatik görünmenin sırrı! Kaliteli saat, parfüm, güneş gözlüğünü indirimsiz dönemde alsanız tonla para verecekken şu an aldığınızda %50'den fazla tasarruf yapabileceğinizi biliyor muydunuz? O hâlde şimdi sepete eklemenin tam zamanı! Sizin için seçtiğimiz yüksek indirim oranına sahip ürünlere göz atın, indirimli alışverişin tadını çıkarın. İyi alışverişler!

1. Etkileyici görünmenin sırrı kaliteli bir saatten geçer: Lüks saatlerde 2000 TL'ye varan indirim!

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Kombinlerimizi tamamlayan aksesurlar, bizi olduğumuzdan daha havalı ve etkileyici gösteren anahtar parçalardır. Ne kadar iyi giyinirseniz giyinin, kaliteli bir saatin kombininize katacağı hava bambaşkadır. "Göz alıcı, lüks bir saatim olsun ve uzun yıllar severek kullanayım." diyenlerdenseniz yılın son büyük indirimine özel fırsatlardan yararlanarak zevkinize uygun lüks bir saate yarı fiyatına sahip olabilirsiniz. Bizden söylemesi, elinizi çabuk tutun!

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2. Versace, Giorgio Armani, Dior ve dahası... Lüks parfümlerde kaçırılmayacak fırsat!

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Tek bir fıs ile saatlerce misler gibi kokmak, girdiğiniz ortamlarda kokunuzla etrafındakileri büyülemek isterseniz doğru yerdesiniz! "Herkesin kokusuyla bütünleştiğini hissettiği güzel bir parfümü olmalı." diyerek birbirinden güzel, yüksek kalıcılığa sahip kokuları sizin için seçtik. Üstelik şu an Efsane Cuma'ya özel hepsi indirimde. Girdiğiniz her ortamda imzanızı bırakmak isterseniz sizin için seçtiğimiz parfümleri mutlaka keşfetmelisiniz!

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3. Kaliteli güneş gözlükleriyle en havalı kombinlere kavuşun: Gucci'den Dior'a kadın erkek gözlüklerde büyük indirim!

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Yaz kış kullanılan güneş gözlükleri olmazsa olmaz aksesuarların başında geliyor. Güneş gözlüğünün kaliteli bir cama, göz koruyucu filtrelere sahip olması göz sağlığı için büyük önem taşıyor. Bu nedenle tanınmış markaların kaliteli gözlüklerini tercih etmekte fayda var. Eğer siz de iyi bir gözlüğe sahip olmak istiyorsanız yılın son büyük indirimine özel marka gözlüklere %50'ye varan indirimlerle sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sizin için hazırladığımız seçkiye göz atmak! Acele etmeniz gerektiğini de hatırlatalım, çünkü stoklar hemen tükeniyor.

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