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Büyük operasyon geliyor! Diyarbakır'ın iki ilçesinde sokağa çıkma yasağı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2018 09:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 15 köy ve bağlı 22 mezrada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Büyük operasyon geliyor! Diyarbakır'ın iki ilçesinde sokağa çıkma yasağı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hani ve Lice ilçesinin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

​Operasyon bölgesinde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi için Hani'nin Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak mezraları, Lice'nin Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında 2 Aralık 2018 Pazar günü saat 06.00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı getirildi.

Kaynak: AA

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Diyarbakır sokağa çıkma yasağı Lice Hani

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